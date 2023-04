Mann i 40-årene dømt til tolv års fengsel for drap med stekegaffel

Drapet fant sted natt til 24. november 2021. Mannen i 40-årene stakk ifølge dommen en stekegaffel gjennom en pulsåre på fornærmede og inn i mannens høyre lunge.

Fornærmede ble funnet kritisk skadd i inngangspartiet til hybelblokka Anker Apartment på Rodeløkka i Oslo. Han døde senere av skadene på sykehus. Den tiltalte mannen ble pågrepet kvelden etterpå hjemme hos seg selv.

Krangel om kokain

Da saken gikk i Oslo tingrett 28. mars, forklarte mannen at foranledningen for drapet var at den fornærmede beskyldte ham for å ha stjålet kokain eller penger, noe tiltalte nektet for.

Han tok med seg en brødkniv og en stekegaffel da han skulle møte fornærmede på Anker Apartment for å ordne opp. Da de to møttes, oppsto det raskt en krangel mellom dem, som endte med at han stakk fornærmede med stekegaffelen.

I retten nektet tiltalte straffskyld, selv om retten oppfatter at han har erkjent at det var bruken av stekegaffelen som førte til skaden fornærmede døde av.

Tiltalte har selv forklart at han mener han var i en situasjon hvor han forsvarte seg mot angrep fra fornærmede, og at han uansett ikke mente å drepe.

Ikke planlagt

Retten mener at tiltalte hadde andre handlingsalternativer, og viser til at fornærmede uansett ikke var bevæpnet.

De mener likevel at drapet ikke var planlagt, selv om tiltalte tok med seg våpen før han dro for å møte fornærmede.

De kom derfor til en dom på tolv års fengsel, samt 280.000 kroner i oppreisning til hver av de seks etterlatte.

Mannens forsvarer, advokat Jan Christian Kvanvik, sier til NTB torsdag ettermiddag at dommen ikke er forkynt for hans klient ennå, og at det derfor ikke er tatt stilling til hvorvidt dommen skal ankes.

– Jeg vil gjennomføre et møte med ham der vi gjennomgår dommen. Spørsmålet om anke vil naturligvis være et sentralt tema, sier han.

