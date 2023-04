Fire av ti streikesaker handler om øl

Hele 60 prosent av sakene norske medier har skrevet om streiken, handler om hvordan forbrukerne påvirkes, skriver Klassekampen.

Fra lørdag til tirsdag formiddag er det blitt skrevet 2.735 saker om streiken. 1.611 av dem, 60 prosent, er forbrukerorienterte saker.

I alt 1.048 saker dreier seg om øl, og 572 saker dreier seg om brus og mineralvann. 243 av dem handler om Pepsi Max. Det viser en gjennomgang Retriever har gjort for Klassekampen.

Andreas C. Halse, fagsjef i Tankesmien Agenda som er eid av LO, mener de mange forbrukerrettede oppslagene skaper en lite balansert dekning. Han frykter at for mange slike oppslag kan bidra til å sette en uheldig tone for streiken.

Han etterspør mer stoff om det som står på spill for de streikende.

– Det er veldig kort vei fra overdrevent fokus på varemangel til at den streikende parten må bære ansvaret, sier han.

Journalistikkprofessor Paul Bjerke ved Høgskulen i Volda, som blant annet har forsket på medienes omtale av arbeidskonflikter, mener forklaringen blant annet er ideologisk.

– Vi lever i en i tid hvor synet på mennesket som forbruker og individ er større enn på mennesket som produsent. Men det har nok også en sammenheng med at man normalt når bredere ut med en forbrukersak enn en arbeidssak, sier han.

