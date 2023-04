Fagforbundet: – Godt utgangspunkt for andre lønnsoppgjør

Nord skal selv lede lønnsforhandlingene i KS-området, som er det største lønnsoppgjøret i Norge.

– Denne streiken har handlet om å sikre økt kjøpekraft og et godt oppgjør til alle, spesielt de med lavest lønn, sier Nord i en pressemelding.

Hun mener det er bra at LO har fått gjennomslag for dette i forhandlingene med NHO, og sier at hun vil jobbe for at de skal få gjennomslag for det samme på de andre tariffområdene.

Enigheten mellom NHO og LO har en ramme på 5,2 prosent. Det gis et lavlønnstillegg på 3 kroner på toppen av det generelle tillegget på 7,5 kroner.

