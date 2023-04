WWF ber nordmenn droppe å klippe plenen for å hjelpe biene

– Av 210 norske biearter er én tredel å finne på rødlista. Det viser at naturkrisen ikke bare er noe som rammer naturen ute i den store verden, men også her hjemme i Norge. Helt «vanlige» arter som mange tar for gitt, er i ferd med å forsvinne for godt, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Økt bruk av sprøytemidler, tap av leveområder, klimaendringer og introduksjon av fremmede arter har ført til stadig færre av de livsviktige pollinatorene, både globalt og her hjemme. I dag står hele én av tre insektarter i fare for å dø ut.

WWF ber nå nordmenn om å gjøre hagene villere ved å plante insektvennlige planter eller la naturen i hagen stå urørt.

– Med noen få enkle grep, som for eksempel å plante blomster som gir mye nektar, ta vare på hageavfallet, eller å la være å klippe plenen, kan man bidra til å bevare naturmangfoldet og gi insektene gode og trygge leveområder, sier hun.

I fjor klarte nordmenn å gjøre Norge hele 1,5 millioner kvadratmeter villere. Det tilsvarer rundt 210 fotballbaner.

---

Slik gjør du hagen eller balkongen litt villere

Det er lite naturmangfold i en striglet plen. Klipp derfor plenen sjeldnere og la blomstene vokse. «Ugress» som løvetann, brennesle, veronika og hvitkløver er viktige næringskilder for insekter.

Ha insektvennlige planter som gir masse nektar. Bruk helst stedegne blomsterplanter og unngå fremmede arter som kan bli «hagerømlinger», slik som for eksempel lupiner.

Ta vare på hageavfallet. En haug med gammelt gress og kvister vil etter hvert generere varme og tiltrekke seg insektene. Du kan også bygge små jordhauger som skaper tørre og varme hvile- og gjemmesteder for insektene.

Skaff deg et insekthotell. Her kan insektene legge egg og overvintre.

Også insektene blir tørste. Lag en dam eller sett ut en skål med vann slik at de små superheltene får drikke.

Ikke bruk plantevernmidler. Disse kan inneholde kjemikalier som er farlige både for insekter, dyr og mennesker.

Når det er trangt, er det lurt å boltre seg i høyden. Plant gjerne insektvennlige klatreplanter, frukttrær og bærbusker eller etabler en krydderhage. Når urtene blomstrer, tiltrekker de seg mye liv.

Kilde: WWF Verdens naturfond

---

