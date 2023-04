Regjeringen vil la nettselskapene prioritere hvilke prosjekter som får strøm

Det kommer fram i handlingsplanen for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet, som ble lagt fram onsdag.

– I dag er det for mange industriaktører som ønsker å være med på utviklingen av Norge, men som ikke får tilgang på kraft i tide, skriver olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Handlingsplanen er et steg på veien for å løse opp i dette.

Fordel til eksisterende industri

Mange aktører som ønsker tilknytning til strømnettet, må stå i kø. Tidligere gjaldt førstemann-til-mølla-prinsippet, men denne regelen skrotes nå, sier Aasland til Europower.

– Den er borte. Du kan ikke komme med et uferdig prosjekt og si at du trenger 50 MW et sted, hvis det står andre i kø, sier han.

Prosjektene som skal prioriteres, er det Aasland beskriver som «et reelt prosjekt som kan sette spaden i jorda». Finansiering skal være på plass.

Dette gir en fordel til eksisterende industri.

– De nye kriteriene sikrer også at nettselskapene prioriterer prosjekter som har fått tilgang på areal regulert for formålet sitt. Slik får lokalpolitikerne styrket innflytelse over næringsutvikling i egen kommune, skriver Aasland i handlingsplanen.

Ingen kø for husholdninger

«Vanlig forbruk» skal ikke stå i tilknytningskø. Det kommer nærmere føringer for hva som inngår i dette forbruket, men det vil for eksempel omfatte husholdningskunder og kritisk infrastruktur.

– Folk skal alltid være trygge på at de vil få den strømmen de har behov for til husholdningens forbruk, skriver Aasland.

Det legges også opp til at nettselskapene skal følge opp nettkundene aktivt. Det betyr blant annet at ingen bør få beslaglegge mer kapasitet enn de faktisk har behov for.

Et tiltak som foreslås, er at kraftlinjer med spenning på inntil 132 kV (kilovolt) bare skal meldes til NVE hvis strekningen er over 50 kilometer. Ledninger mellom 15 og 50 kilometer kan gå rett på konsesjonssøknad.

Det sparer arbeidstid både for nettselskapet og NVE. Et viktig forarbeid av nettselskapene blir desto viktigere.

– Nettselskapene får større ansvar for å forberede sakene svært godt og sørge for at det de skal gjøre, er vel gjennomtenkt, sier Aasland til Europower.

Det betyr at det er viktig for nettselskapet å involvere grunneiere, kommuner, miljøinteresser, reindrift og andre interesser tidlig.

Mer digitalisering

Regjeringen forventer også at nettselskapene digitaliserer i større grad for å utnytte nettet bedre enn i dag.

– Vi må vite hvor mye av kapasiteten som er utnyttet til enhver tid, sier Aasland. Han peker på at det i dag kan være tilfeller der bare 50–60 prosent av nettets kapasitet er utnyttet – og likevel sier nettselskapet nei til ny virksomhet som ønsker strøm.

– Det er en bransje som har vært litt konservativ, for å si det forsiktig. Den må ta mer risiko og sørge for å utnytte mer av kapasiteten, sier han.

