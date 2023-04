Internasjonalt møte i Oslo om atomsikkerhet i Ukraina

Møtet finner sted 18. og 19. april.

– Vi har en langsiktig plan og forpliktelse til å bistå og samarbeide med Ukraina innen atomsikkerhet. Dette arbeidet utføres best med utgangspunkt i ukrainernes behov og i tett dialog med våre internasjonale partnere, sier direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Mer enn 80 deltakere fra en rekke land deltar på møtet i Oslo, deriblant Ukraina, USA, Canada, Frankrike, Sverige og Finland.

