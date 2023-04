Høyesterett avviser ankene i Tjøme-saken

Det var et enstemmig ankeutvalg som kom fram til at det ikke er tilstrekkelig grunn til at Høyesterett skal behandle saken, skriver NRK.

Dermed er dommen rettskraftig.

I januar i år ble arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen på Tjøme dømt i Agder lagmannsrett for grov korrupsjon. Begge nekter straffskyld og anket dommen til Høyesterett.

Tjøme-saken omfatter et stort antall omstridte tillatelser til bygging i den attraktive strandsonen på Tjøme. Kjernen i saken har vært svært nære relasjoner mellom et lokalt arkitektfirma og den kommunale byggesakslederen og vederlagsfrie arkitekttjenester fra sivilarkitekt Rune Breili til byggesaksleder Harald Svendsen.

Rune Breilis forsvarer, advokat Thomas Skjellbred, mener avgjørelsen fra Høyesterett etterlater en lite forutsigbar korrupsjonsbestemmelse som innebærer at norsk lovgivning om korrupsjon grenser mot en inhabilitetsvurdering.

– Når terskelen i korrupsjonsbestemmelsen legges så lavt som nå blir praksis, vil det være svært risikabelt for vanlige mennesker å ha vanlige relasjoner til personer som innehar en offentlig stilling. Dette kan bli et demokratisk problem for samfunnet vårt, særlig i et land som Norge, med mange små kommuner hvor «alle kjenner alle», sier Skjellbred i en epost til NTB.

