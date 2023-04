Tidenes største kokainbeslag på Vestlandet – utelukker ikke flere pågripelser

Politiet og Tolletaten holdt pressekonferanse om saken tirsdag formiddag. Beslaget ble gjort i en væpnet politiaksjon i Husnes natt til 13. april. Det er det største kokainbeslaget på Vestlandet noen gang, opplyste Tolletaten tidligere på dagen.

– Konkret hvilke etterforskningsskritt vi foretar oss nå, kan vi ikke gå i særlig detalj på. Og vi sier heller ikke om det er andre mistenkte i saken, men vi utelukker ikke nye pågripelser, sier politiadvokat Jørgen Henriksen.

De seks pågrepne, som alle har utenlandsk bakgrunn, sitter i varetekt.

– Samtlige av de pågrepne har samme opprinnelsesland. Om de kjenner hverandre fra før, står selvfølgelig sentralt i etterforskningen, sier politiadvokaten.

Ifølge Bergensavisen dreier det seg om fem menn og en kvinne, alle fra Albania og i 20-40-årsalderen.

Fulgt over lang tid

Tolletaten har over flere år gjennomført kontroller med lasteskip som kommer til Norge fra Sør-Amerika, men har ikke tidligere gjort beslag av narkotika.

– Over lang tid har vi fulgt denne trafikken fra Sør-Amerika fordi vi har antatt at de bruker fartøy til å smugle narkotika til Norge. Dette er første gang vi har hatt treff på denne typen modus, og det viser at det var riktig å bruke tid på å kontrollere disse båtene, sier områdeleder Bård Ynnesdal i Tolletaten.

– Trolig ikke første gang

Trolig har det blitt smuglet narkotika til Norge på denne måten tidligere, selv om dette ikke er blitt oppdaget, mener Ynnesdal.

– Det er all grunn til å tro at dette ikke er første eller siste gang, sier han.

– Å treffe både personer og narkotikaen samtidig er vi veldig fornøyd med, legger han til.

Ynnesdal mener tollernes innsats i forkant av politiaksjonen var avgjørende for at de store narkotikamengdene ble funnet.

– Tolletaten gjorde tollkontroll i forkant av pågripelsen, og det ble gjort funn under kontrollen som indikerte at det som ble funnet, kunne brukes i en smuglingssak et annet sted i landet. Våre tjenestepersoner brukte vidsynet sitt og rapporterte dette videre, sier han.

Koblet inn Kystvakten

I en pressemelding tirsdag opplyste Tolletaten at beslaget ble gjort etter at tollerne under en ordinær kontroll så «kjente moduser og indikasjoner på nær forstående smugleraktivitet». Dette ble fulgt opp av sentrale og lokale tollmyndigheter.

Nærmere undersøkelser viste ifølge Tollvesenet steder og objekter av «høy interesse» i Vestland fylke, og politiet og Kystvakten ble koblet inn. «Det ble bekreftet at objektet kunne være et fartøy på vei til Husnes i Kvinnherad kommune».

– I et tett og godt samarbeid med politiet og Kystvakten ble det aksjonert mot et kjøretøy i tilknytning til et fartøy ved havnen på Husnes. Her ble det gjort funn av i overkant av 100 kilo kokain i bagasjerommet på kjøretøyet, sa områdeleder Bård Ynnesdal i meldingen.

Under vannlinjen

Tollvesenet undersøkte lasteskipet fra Sør-Amerika og fikk bekreftet at stoffet hadde vært festet under vannlinjen på dette skipet, noe som for dem er en kjent smuglermetode. Ofte er dette ukjent for mannskapet på skipet.

Beslaget føyer seg inn i rekken av større kokainbeslag. Ifølge Tollvesenet dreier det seg om til sammen opp mot 2 tonn, fordelt på to beslag i Oslo og ett i Vestland. De to beslagene i Oslo er det største her i landet noen gang.

