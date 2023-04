Mannens forsvarer, Øystein Storrvik, opplyser til VG at han vil begjære sin klient løslatt under fengslingsmøtet. Mannen har sittet i varetekt siden 23. februar etter at han skjøt på en annen mann med automatrifle utenfor Ikea på Furuset i Oslo.

– Vi mener at de åtte ukene har vært tilstrekkelig og at den videre etterforskningen kan skje uten han i varetekt, sier forsvareren.

Mannen i 40-årene er siktet for drapsforsøk, men nekter straffskyld for det. Han erkjenner imidlertid å ha skutt.

