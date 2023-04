Politiet har avhørt siktede etter drapet i Trondheim

– Han har vært i avhør i ettermiddag, sier advokat Kolbjørn Lium til NTB tirsdag kveld.

Han er forsvarer for mannen i 20-årene som er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en kvinne ble funnet død i en leilighet på Byåsen i Trondheim mandag.

– Han erkjenner ikke straffskyld, men utover det ønsker jeg ikke å uttale meg noe om hva som har kommet fram i avhøret, sier Lium.

Den siktede avga også en kort forklaring i forbindelse med at han ble pågrepet mandag kveld.

– Politiet har foreløpig ingen holdepunkter for å si at flere personer har vært involvert i handlingen, sier politiadvokat Thomas Berg i en pressemelding.

Politiet tror de vet hvem den avdøde kvinnen er, men har ikke fått bekreftet sikker identitet. De ønsker derfor ikke å si noe om alder, bosted og eventuell relasjon til siktede nå.

Mannen vil fremstilles for fengsling i Trøndelag tingrett onsdag klokken 13.

Lium sier at hans klient foreløpig ikke har tatt stilling til hvorvidt han vil samtykke til fengslingen.

– Det tar vi en gjennomgang av i morgen formiddag, sier han.

