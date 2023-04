Mann i 70-årene funnet død i Halden: – Mistenkelig dødsfall

Politiet rykket ut ved 18-tiden tirsdag, skriver Halden Arbeiderblad.

– Vi fikk ved 18-tiden en melding om funn av en person på en adresse her i Halden. Sammen med ambulanse rykket vi raskt ut til stedet, og det ble tidlig avklart at vedkommende var omkommet, sier innsatsleder Arve Hermansen til avisen senere tirsdag kveld.

Den døde er ifølge avisen en mann i 70-årene med lokal tilhørighet. Pårørende er varslet og blir fulgt opp videre.

– Personen er funnet på stedet med omstendigheter som gjør at vi må etterforske hva som er grunnen til at han er omkommet. Det er et mistenkelig dødsfall, sier Hermansen.

Han sier det er for tidlig å si noe om hva politiet tror er dødsårsaken.

– Derfor har vi kriminalteknikere som undersøker åstedet nå. Vi snakker med vitner og andre beboere i nærheten, sier Hermansen.

[ Politiet har avhørt siktede etter drapet i Trondheim ]