LO: – Vi kan streike lenge

Rundt 25.000 medlemmer i LO og YS over hele landet er for tiden ute i streik. Fredag kan ytterligere 17.000 bli tatt ut i streik. Mange møtte opp på Youngstorget for å se lederne i LO, Fellesforbundet og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) holde appeller.

– Vi kan streike lenger enn det NHO kan leve med, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik på Youngstorget.

– Alle dere som er her, vet at LO under meklingen krevde økt kjøpekraft for medlemmene våre. I tillegg krevde vi et lavlønnstillegg som skulle utgjøre forskjellene mellom lavtlønte og høytlønte, samt mellom kvinner og menn.

Også Jørn Eggum i Fellesforbundet og Arne Larsen fra NNN holdt kraftfulle appeller.

– Vanlige arbeidsfolk har fått nok av å se prisøkning etter prisøkning, sier Jørn Eggum i Fellesforbundet.

– Vi fortsetter streiken til våre rettferdige krav er innfridd, la Arne Larsen til.

Det er ikke planlagt nye møter mellom LO og NHO om lønnsoppgjøret, ifølge riksmekleren.

