Aasland: Selskapene i Barentshavet må snu alle steiner for å finne mer gass

– En lønnsom økning av gasstransportkapasitet fra Barentshavet vil kunne være en nøkkelfaktor for den videre utviklingen av Barentshavet som petroleumsprovins, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

I en vurderingen fra Gassco kommer det fram til at økt gasseksport fra Barentshavet sør er lønnsomt for samfunnet. Analysen ble leverte til Olje- og energidepartementet mandag, melder Dagens Næringsliv.

– Jeg har en klar forventning om at de mest sentrale selskapene i Barentshavet er sitt samfunnsansvar bevisst. Det betyr at de både snur alle steiner for å finne mer gass i Barentshavet og at arbeidet med å realisere en økt gasseksportkapasitet fra havområdet fortsetter, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

– Dagens eksportkapasitet i Barentshavet er begrenset til Hammerfest LNG. Uten økt eksportkapasitet vil øvrige gassressurser være innelåst i lang tid, sier Aasland.

På Melkøya blir gassen prosessert og konvertert til nedkjølt flytende naturgass (LNG) Gassen blir deretter eksportert i spesialbygde LNG-skip.

Equinors talsperson Gisle Ledel Johannessen skriver i en epost til DN at de har mottatt rapporten og vil bruke tid på å sette seg inn i den.

