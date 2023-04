Tomt for øl på fat på Ringnes-utsalg i Oslo

Ringnes er blant bedriftene som må stanse produksjon og utlevering på grunn av streiken i frontfaget.

Rundt klokka 14.30 mandag var utsalget tomme for øl på fat, opplyser pressesjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes til Dagbladet.

– Det er fortsatt noen produkter og varer der, men det begynner å tynnes. Det er helt tomt for pils på fat, sier han.

Tomt til streiken er over

Fatøl blir ikke tilgjengelig igjen før streiken er over, bekrefter han.

– Vi har varer på lager, men vi har ingen som kan kjøre det ut. Over halvparten av arbeidsstokken i Ringnes er tatt ut i streik. Da er det ikke mulig å opprettholde forsvarlig drift, sier Bruusgaard.

Køen ved utsalget strakte seg flere titalls meter da NTBs fotograf var på stedet tidlig mandag ettermiddag.

TV 2, NRK og Avisa Oslo har snakket med flere av dem som mandag var på Bryn for å sikre seg øl og mineralvann. Mange av dem var fra butikk- og serveringsbransjen. De ville forsikre seg om at de ikke går tomme for drikkevarer den første tiden under streiken.

Flere hundre liter forsvant

Også i Bergen var det stor pågang for få kjøpt drikkevarer.

Ved Storcash på Bontelabo ble det tomt for øl på minutter.

– Vi hadde flere hundre liter øl, men alt før vi åpnet, sto folk i kø og ville sikre seg så mye som mulig, sier butikkmedarbeider Kim Erik Birkeland til Bergensavisen.

For å handle hos Storcash må du være registrert med en bedrift, organisasjon, lag eller forening. Skal du kjøpe øl, må du i tillegg ha skjenkebevilling.

– Alt klokken 6.50 sto det fem biler utenfor. De kjøpte med seg fat, enten på 20 eller 30 liter. Jeg har ikke tillatelse til å oppgi noe antall, men det gikk mange fat, sier Birkeland.

