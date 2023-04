Det opplyser LO Kommune og Fagforbundet i en pressemelding.

– Oppstarten i lønnsoppgjøret i Oslo kommune er utsatt grunnet streiken i frontfaget. Frontfaget legger rammer for våre krav. Vi vil starte forhandlingene så raskt streiken er over, sier Per Egil Johansen, leder for LO Kommune Oslo.

– Vi støtter de streikendes krav om økt kjøpekraft og et løft for de lavtlønte, sier Roger Dehlin, leder for Fagforbundet Oslo.

