Høyesterettsdommer Skoghøy slutter i jobben – får med seg 3,6 millioner

Fram til han fratrer vil Skoghøy ha studiepermisjon, skriver Høyesterett i en pressemelding mandag.

Ifølge pressemeldingen har Høyesterett og Skoghøy inngått en avtale som skal sikre at han ikke blir økonomisk skadelidende ved at han går av før han når aldersgrensen på 70 år. Avtalen innebærer utbetaling av et engangsbeløp på 3.600.000 kroner før skatt, i tillegg til dekning av utgifter i forbindelse med avtaleprosessen.

Skoghøy har hatt studiepermisjon og sykmelding siden september 2022.

– Både Høyesterett som arbeidsgiver og Skoghøy gir med dette uttrykk for at avtalen som nå er inngått, er den riktige løsningen og ønsker ikke å uttale seg utover dette, heter det i pressemeldingen.

Skoghøy har vært høyesterettsdommer i to perioder, først fra 1998 til 2017 og så fra 2020.

– Jens Edvin A. Skoghøy har gjennom disse årene lagt ned et betydningsfullt arbeid for Høyesterett og for norsk rettsliv. Det står stor respekt av hans virke både som dommer og rettsteoretiker, sier høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

Skoghøy har den siste tiden vært i medienes søkelys etter at han i desember gikk offentlig ut og hevdet at han hadde blitt forgiftet av sin nå fraseparerte kone. Kona har avvist disse påstandene.

Politiet har etterforsket påstandene fra dommeren, og henlagt saken.

