Pressekontakt Stein Rømmerud sier at det er for tidlig å si hva konsekvensene av streiken blir for dem.

– Det har vi ikke oversikt over enda. Det som er viktig, er at kundene handler som vanlig. Hvis alle handler om vanlig, vil det være nok varer til alle, sier han til VG.

– Men man skal ikke hamstre.

