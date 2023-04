LO varsler ytterligere opptrapping – tar ut 15.500 nye medlemmer fra fredag

Partene i lønnsoppgjøret fortsetter meklingen på overtid natt til søndag. Med forhandlinger på overtid, er det fortsatt fare for en storstreik.

Fra før har LO varslet at 22.947 medlemmer vil tas ut i streik fra søndag. Like før klokken 2 natt til søndag varsles det at ytterligere 15 509 medlemmer vil tas ut i streik fra fredag.

Dersom meklingen ikke fører fram til enighet mellom LO og NHO betyr det at det til sammen vil bli tatt ut 38.000 LO-medlemmer i streik fra fredag.

– Vi registrerer at LO midt i meklingen har valgt å komme med et nytt streikeuttak. Vi mekler med mål om å finne en løsning på lønnsoppgjøret. Men dersom meklingen ikke fører fram, er vi forberedt på at det kan bli konflikt, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid i en kommentar.

YS på sin side har varslet at nesten 1.500 medlemmer kommer til å bli omfattet av organisasjonens første uttak.

Meklingsfristen gikk ut klokka tolv natt til søndag, men partene fortsetter natt til søndag på overtid. Det betyr at medlemmene skal gå på jobb som normalt så lenge mekling pågår.

