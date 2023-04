Riksmekleren om frontfagsmeklingen: – Jeg er optimist

– Jeg er optimist og håper vi skal komme til en enighet, sier Ruland til NRK Dagsrevyen lørdag kveld.

Han vedgår imidlertid at det er reelle interessemotsetninger mellom partene og at det er naturlig at utfordringene knyttet til økonomi fortsatt ikke er løst tross intens møtevirksomhet.

Frontfaget utgjør et bredt spekter av privat næringsliv, noe som skaper vanskeligheter for meklingen.

– Det er ulike grupper med ulike interesser, og ulike næringer som har ulik lønnsevne. Det gjør meklingen mer kompleks, sier Ruland.

Overfor TV 2 har riksmekleren åpnet for at det kan gå på overtid.

– Vi er ikke i mål nå i hvert fall. Av erfaring har vi ofte holdt på over fristen, og vi får se om det er aktuelt i år også.

Hvis partene ikke blir enige, har LO og YS varslet at 25.000 ansatte blir tatt ut i streik fra søndag. Det dreier seg blant annet om ansatte i bryggerinæringen og på en rekke ferger.