Karpe ble Årets Spellemann – vant seks priser

Duoen, som består av Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra Oslo, vant også prisen for Årets utgivelse med albumet «Omar Sheriff» og Årets låt for «PAF.no» fra platen.

I tillegg vant duoen de gjeve harpene for Årets låtskriver, Årets tekstforfatter og Årets popartist.

Aksel Axxe Carlson og Thomas Meyer Kongshavn vant i produsentkategorien for innsatsen på «Omar Sheriff».

Karpe var sammen med regissør Kavar Singh også nominert til Årets musikkvideo for låten «PAF.no», men måtte her gi tapt for Ramóns «Så klart det gjør vondt».

Rapveteranene hadde flest nominasjoner til årets utdeling, som hedret musikk fra fjoråret.

– Det er veldig stas. Det er 50 år med Spellemann, vi er et norskspråklig band – dette er de pokalene, de utnevnelsene vi kan få, så klart det er stas, sa Chirag Rashmikant Patel til NTB da nominasjonene ble offentliggjort i starten av mars.

Karpe ble stiftet i 2000 som Karpe Diem og har gjennom årene opparbeidet seg status som Norges mest populære rapgruppe. Duoen har gitt ut fem album og vunnet en rekke priser, blant annet sju Spellemannpriser før årets utdeling. I 2010 vant de for første gang prisen Årets Spellemann.

Lørdagens prisdryss gjør at Karpe sammen med Oslo-Filharmonien er mestvinnende gjennom tidene i Spellemann-sammenheng, med 13 priser. Deretter følger Leif Ove Andsnes og a-ha med henholdsvis elleve og ni priser.

