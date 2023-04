Fortsatt mekling i årets lønnsoppgjør – under tolv timer til fristen

Hvis partene ikke blir enige, har LO og YS varslet at 25.000 ansatte blir tatt ut i streik fra søndag. I 12-tiden lørdag får NTB opplyst at meklingen fortsatt pågår.

Anslaget fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at prisene vil stige med 4,9 prosent i år. Det betyr at man regner med at de som får en prosentvis vekst på mer enn dette, får reallønnsvekst.

LO har derfor ved flere anledninger antydet at oppgjøret bør ende på en anslått ramme på mellom 4,9 og 5,4 prosent. Meklingsresultatet blir «taket» de andre lønnsforhandlingene i øvrige tariffområder skal holde seg innenfor når de skal forhandle senere i år.

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, som vil si at det kun forhandles om lønn. Det har aldri tidligere vært streik i et mellomoppgjør.

