Cyberingeniør-student besto ikke løpetest – ble nektet vitnemål

Den tidligere ingeniørstudenten, som er ansatt i Forsvaret, står uten vitnemål etter tre år på Cyberingeniørskolen til Forsvarets høgskole. Neste uke møter han Forsvarsdepartementet i Oslo tingrett, skriver Teknisk Ukeblad (TU).

Bakgrunnen for søksmålet er at studenten ble nektet vitnemål fordi han ikke løp 3.000 meter på under 14 minutter.

Han mener befalsutdanningen ikke inngår i bachelor ingeniørgraden som det utstedes vitnemål for, og at studieplanen for bachelor ingeniør ikke inneholder krav til løping. Den tidligere studentens advokat viser også til kunnskapskravene i regelverket for ingeniørutdanninger.

Forsvarsdepartementet mener derimot at det er opplagt at studiet mannen startet på inkluderte en militær del med krav om bestått 3.000-meter.

– Statens syn er at den fysiske delen av utdannelsen er obligatorisk, og at denne må bestås for å få tildelt vitnemål fra Forsvarets høgskole, skriver advokat Aleksander Tønnessen hos Regjeringsadvokaten til TU.

De viser også til studieplanen for studiet, der det kommer fram at «kadetten må oppnå minimum nivå fem på 3000 meter». For menn vil det si å løpe på under 14 minutter.

