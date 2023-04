Stortinget åpner kontrollsak mot tidligere næringsminister Iselin Nybø

Det skriver Sosialistisk Venstreparti i en pressemelding. Det var SV som fremmet forslaget.

Audun Lysbakken, SVs representant i kontrollkomiteen, er glad for at flertallet i komiteen åpner sak.

– Dette er viktig fordi det understreker viktigheten av å overholde prinsippene for lederlønn i staten, og at enhver regjering har et politisk ansvar for det, sier han til Dagsavisen.

– Lønnstaket på to millioner har vært tema i Stortinget en rekke ganger. Vi mener derfor det er helt naturlig at Stortinget fører kontroll med at retningslinjene blir fulgt. I en tid med økende ulikhet er moderasjon på toppen dessuten et viktig signal til hele samfunnet.

Bakgrunnen for kontrollsaken er at det har kommet fram at Nybø, som var næringsminister i Solberg-regjeringen, innvilget en lederlønn langt over statens lønnstak på to millioner kroner.

Høyre og Venstre stemte mot å åpne kontrollsak.

