FHI: Inntak av tilsatt sukker hos ungdom har økt betydelig

Det er en tydelig økning i andel ungdom med for høyt inntak av tilsatt sukker, viser undersøkelsen utført av Folkehelseinstituttet.

Den nasjonale kostholdsundersøkelsen blant ungdom viser blant annet at ungdom i 13-årsalderen har for lavt inntak av grønnsaker, frukt og bær, og at mange har for høyt inntak av tilsatt sukker.

Den gjennomsnittlige andelen av ungdom med et høyt estimert inntak av tilsatt sukker (≥10 energiprosent) økte fra 34 prosent i mars 2020 til 40 prosent våren 2022.

Generelt var det relativt ubetydelige endringer i kostholdet til norske ungdommer fra 2018 til 2022. Det var kun den betydelige økningen i tilsatt sukker som endret seg.

Rapporten gir ikke grunnlag for å konkludere med hvorvidt de strenge pandemitiltakene kan være årsak til økt inntak av sukkerholdige mat- og drikkevarer blant norske ungdommer i den aktuelle perioden. Tiltakene sammenfaller med en generell økning i bruk av energidrikk blant barn og unge.

I hele utvalget svarte 23 prosent av jentene og 38 prosent av guttene at de hadde drukket energidrikker.

