Store forsinkelser for alle tog til og fra Oslo

Bane Nor opplyser på sine nettsider natt til onsdag at feilen fører til at det vil bli benyttet færre spor mellom Skøyen og Oslo S.

– Dette tar tid, skriver Bane Nor.

Feilene berører både lokaltog, regionstog, fjerntog og flytog.

Ifølge Vy er det ikke varslet noen ny oppdatering på situasjonen før klokken 12 onsdag. Vy skriver at feilen vil føre til at togene vil kjøre i kø mellom Oslo S og Nationaltheatret.

