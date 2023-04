Pia Tjelta spiller Nora i Dukkehjem-oppfølger fra Broadway på Christiania Teater

15 år etter at hun smelte igjen døra og forlot Torvald og tre barn, kommer Nora tilbake.

– Det er en stor oppgave å gi nytt liv til denne karakteren. Vi kan være stolte over at et av verdens mest kjente feministiske ikoner ble skapt av en norsk forfatter, sier Tjelta i en pressemelding.

Stykket er skrevet av den prisbelønte amerikanske dramatikeren Lucas Hnath og har gjort stor suksess på Broadway, hvor det først gang ble satt opp i 2017. Det er også blitt spilt i store deler av verden.

I Norge ble det første gang spilt på Hålogaland Teater i 2021.

«Et dukkehjem 2» har premiere 19. oktober på Christiania Teater. Mattis Herman Nyquist har regien.





