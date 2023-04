Mystisk fall i kronekursen forvirrer

Krona har falt i kurs i lang tid og det betyr at alt i utlandet blir mye dyrere for nordmenn som er ute på tur.

Tirsdag formiddag ble krona betydelig svekket igjen. Onsdag formiddag koster en euro 11,53 øre og en dollar 10,55 øre. Det er henholdsvis ti og fem øre mer enn på samme tid tirsdag.

– Det er vanskelig å spore den utløsende årsaken ved hjelp av faktorer som tradisjonelt gir slike utslag i krona, skriver DNB i sin morgenrapport.

De påpeker at sure børser ikke kan være forklaringen, og at det heller ikke kan forklares med lavere forventninger til nye rentehopp. Inflasjonstallene som kom tirsdag, peker tvert imot på nye renteøkninger.

– Jo lengre krona forblir svak, jo mer vil den løfte prisveksten ytterligere, i seg selv et argument i favør av ytterligere rentehopp, skriver DNB.

Ifølge storbanken er det en teori om at kuttet oljeprodusentene i Opec har varslet, kan spille inn. Men oljeprisen var på vei oppover, ikke ned, tirsdag.