Lederen for i Bredtveit fengsel slutter etter selvmord

– Jeg bekrefter at jeg fratrer stillingen som fengselsleder på Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt, sier Doris Bakken til VG.

– Etter selvmordet den 11.3 og det etterfølgende tilsynet fra Sivilombudsmannen, ble det snakk om ledelse, skriver Bakken i en SMS til avisen.

11. mars tok en kvinne sitt eget liv i fellesarealet i Bredtveit fengsel i Oslo, og saken har blitt bredt omtalt.

Sivilombudet har etter et tilsyn ved Bredtveit fengsel etter selvmordet sagt at forholdene på fengselet er uholdbare, med et høyt antall innsatte med omfattende behov for oppfølging. Voldsom selvskading er blant de største utfordringene.

Doris Bakken sier til VG at hun nå går over i en stilling sentralt i Kriminalomsorgens region Øst og direktoratet, der hun skal jobbe videre med kvinnesoning.

I en sms til NRK bekrefter Kriminalomsorgen at Bakken har gått av. De skriver videre at Bakken har «kommet til at det beste for Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt nå vil være at andre overtar ansvaret med å følge opp Sivilombudets anbefalinger.».

Christian Eng har tatt over som fungerende fengselssjef.

