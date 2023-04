Høyesterett behandler sak om hundeavl i august

Det bekrefter domstolen til NRK.

I mars ble det klart at Høyesterett skal behandle anken i hundeavlssaken mellom Dyrebeskyttelsen Norge og Norsk Kennel Klub (NKK).

Dyrebeskyttelsen har saksøkt klubben og oppdretterne for avl på de to rasene, som de mener bryter med dyrevelferdsloven. Årsaken er rasenes helseutfordringer.

Borgarting lagmannsrett slo fast i høst at det er i strid med loven å avle på hunderasen cavalier king charles spaniel. Det ble fastslått at én rase er lov og den andre ikke.

NKK var skuffet over dommen som gjaldt cavalier king charles spaniel og anket derfor saken til Høyesterett. De mener det er feil å forby avl på alle individer av samme rase.

Dyrebeskyttelsen var glade for å ha vunnet gjennom med cavalieren.

I januar 2022 konkluderte Oslo tingrett med at det er i strid med paragraf 25 i dyrevelferdsloven å avle på hunderasene for NKK, to rasehundklubber og seks oppdrettere.

NKK valgte å anke. De ønsket å dokumentere at det er friske individer blant de aktuelle hunderasene.