YS tar ut nesten 1.500 medlemmer i første runde hvis det blir streik i frontfaget

– Vi står fast på kravet om økt kjøpekraft når vi nå går inn i mekling med NHO. Mange av våre medlemsgrupper har hatt en betydelig nedgang i reallønna de siste årene. Dette kan ikke fortsette, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Partene møtes til tvungen mekling fredag etter at forhandlingene med NHO brøt sammen før påske. Meklingsfristen er midnatt natt til søndag.

YS har varslet Riksmekleren om plassfratredelse for 1.441 medlemmer. Disse medlemmene blir tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse søndag hvis YS og NHO ikke kommer til enighet i helgen.

Klare for streik

– Vi går alltid inn i mekling med mål om løsning. Samtidig forbereder vi oss på at vi skal i streik hvis NHO ikke kommer oss i møte. Vi er klare for streik hvis vi ikke oppnår et resultat som treffer godt nok for våre medlemmer, sier leder Anneli Nyberg for YS Privat.

I NHO-oppgjøret forhandler YS på vegne av 16.000 medlemmer organisert i Delta, Negotia, Parat, Safe og Yrkestrafikkforbundet.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, det vil si at det kun forhandles om lønn. Det har ikke vært streik i et mellomoppgjør etter krigen.

Kan bli storstreik

YS har totalt varslet plassoppsigelse for drøyt 16.300 medlemmer, mens LO har gjort seg samme for 185.000 av sine. LOs streikeuttak i første runde blir klart klokka 16 tirsdag.

– Vi går alltid inn i en mekling i håp om å komme til en løsning. Men det er klart at vi forbereder oss på konflikt, sa Peggy Hessen Følsvik til NTB da LO brøt lønnsforhandlingene med NHO uka før påske.

Disse bedriftene rammes av YS’ første uttak hvis det blir streik søndag:

* Andersland Bygg AS, Tysnes

* Autronica Fire and Security AS Distrikt Nord

* Autronica Fire and Security AS Hovedkontor

* Autronica Fire and Security AS Region Sør-Vest

* Autronica Fire and Security AS Region Vest

* Autronica Fire and Security AS Region Øst

* Autronica Fire and Security AS Region Øst Tønsberg

* Beerenberg Services AS, Avd. Bergen

* Bertel O. Steen Ullevål AS, Avd. Verksted

* Bilfinger Nordics AS, Avd. Stavanger

* Distribution Innovation

* Felleskjøpet AGRI SA

* Felleskjøpet SARPSBORG 1750 BUTIKK

* Felleskjøpet ELNESVÅGEN 7313 BUTIKK

* Felleskjøpet HAMAR 4200 BUTIKK

* Felleskjøpet KAMBO 1500 FABRIKK

* Felleskjøpet MOLDE 7310 BUTIKK

* Felleskjøpet FREDRIKSTAD / ROLVSØY 1760 BUTIKK

* Felleskjøpet VOLDA 7110 BUTIKK

* Felleskjøpet MYSEN 1368 BUTIKK

* Felleskjøpet HOLSTAD 2151 BUTIKK

* Felleskjøpet KLØFTA 2852 BUTIKK

* Felleskjøpet LENA 5576 BUTIKK OG KORNMOTTAK

* Felleskjøpet HØNEFOSS 6467 BUTIKK

* Felleskjøpet HALDEN 1155 BUTIKK

* Felleskjøpet ØRJE 1320 BUTIKK

* Felleskjøpet SPYDEBERG 1481 BUTIKK OG KORNMOTTAK

* Felleskjøpet ASKIM 1060 BUTIKK OG KORNMOTTAK

* Felleskjøpet EIDSVOLL 2075 BUTIKK OG KORNMOTTAK

* Felleskjøpet ÅRNES 2080 BUTIKK

* Felleskjøpet GRUE 4050 KORNMOTTAK

* Felleskjøpet ELVERUM 4111 BUTIKK OG KORNMOTTAK

* Felleskjøpet RINGSAKER 4251 BUTIKK

* Felleskjøpet FLISA 4413 BUTIKK OG VERKSTED

* Felleskjøpet Agri SA Region 3 avd. 5053

* Felleskjøpet DOKKA 5495 BUTIKK

* Felleskjøpet HADELAND 5592 BUTIKK OG KORNMOTTAK

* Felleskjøpet Agri SA LILLEHAMMER

* Felleskjøpet DRAMMEN 6068 BUTIKK OG KORNMOTTAK

* Felleskjøpet GOL 6165 BUTIKK

* Felleskjøpet KONGSBERG 6254 BUTIKK, VERKSTED OG KORNMOTTAK

* Felleskjøpet AGRI SA REGION 4 AVD 7056 BARKÅKER

* Felleskjøpet Agri SA LARVIK

* Felleskjøpet LARVIK 7250 VERKSTED

* Felleskjøpet Agri SA Region 4 avd. 8559 adm/salg/ek

* Felleskjøpet EIKER 6020 BUTIKK OG KORNMOTTAK

* Felleskjøpet NUMEDAL 6602 BUTIKK

* Felleskjøpet Agri SA KOKSTAD

* Felleskjøpet Agri SA BERGEN (HAUKÅS)

* Felleskjøpet SKEI 5110 BUTIKK

* Felleskjøpet RYGGE 1330 BUTIKK

* Felleskjøpet VOSS 2110 BUTIKK OG VERKSTED

* Felleskjøpet ÅLESUND 6110 BUTIKK

* Felleskjøpet BREKSTAD 2360 BUTIKK

* Felleskjøpet BODØ 2030 BUTIKK

* Felleskjøpet SANDNESSJØEN 1890 BUTIKK

* Gilbarco Veeder-Root AS, Avd. Oslo

* Grand Hotel

* Harald A. Møller AS, Avd. Oslo

* Hesselberg Truck AS

* Hesselberg Truck AS, Avd. Bergen

* Hesselberg Truck AS, Avd. Moss

* Hesselberg Truck AS, Avd. Stavanger

* Hesselberg Truck AS, Avd. Sør

* Hesselberg Truck AS, Avd. Trondheim

* Nassau-Norport AS, Avd. Mjøndalen

* Orkland Industriservice AS

* Radisson Blu Plaza Hotel Oslo

* Schibsted Products & Technology AS, Avd. Akersgata Oslo

* Schibsted Partnerstudio AS

* Schibsted Products & Technology AS, Avd. Grensen Oslo

* Schibsted Nova AS, Avd. Grensen

* Schibsted Norge AS avd. Oslo/Hovedkontor

* Schibsted Nova AS, Avd. Oslo

* Securitas Technology AS, Avd. Aust- Og Vest-Agder

* Securitas Technology AS, Avd. Hedmark og Oppland

* Securitas Technology AS, Avd. Stavanger

* Securitas Technology AS, Avd. Trondheim

* Securitas Technology AS, Avd. Buskerud

* Securitas Technology AS, Avd. Hordaland

* Securitas Technology AS, Avd. Oslo/Hoved

* Securitas Technology AS, Avd. Østfold

* Securitas Technology AS, Avd. Ålesund

* Siemens Energy AS, Avd. Rubbestadnest

* STS-Isonor Industrier AS avd. offshore Sola

* VG – Verdens Gang AS

