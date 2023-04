Rusforsker om kokain-råd: Kan fremme tryggere rusmiddelbruk

En anonym 18 år gammel jente spurte nylig på nettsiden ung.no hvilket rusmiddel som var best å prøve av kokain, MDMA og ketamin.

18-åringen skrev at hun har røykt mye hasj og marihuana, og at det ikke var noe vits i å svare henne at hun ikke bør prøve noe annet, fordi hun kom til å gjøre det uansett.

«Sinnssykt»

Svaret hun fikk har fått flere til å reagere på Twitter, etter at kjendistrener Cornelis Elander delte det fra sin profil, og omtalte det som «sinnssykt». Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Spørsmålet til 18-åringen ble i dette tilfellet besvart av Rusinfo. Les hva de svarte lenger ned i saken.

Ung.no er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), hvor fagpersoner og helsepersonell svarer på anonymt stilte spørsmål fra ungdom. Mange av spørsmålene er knyttet til sex, kropp og rusmidler.

En av dem som reagerte på sosiale medier var stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp).

– Jeg syns det er helt absurd og uakseptabelt at det offentlige skal begynne å gi anbefalinger til ungdom som spør om hva som er best av kokain, MDMA og ketamin, sier Frp-politiker Erlend Wiborg til Dagbladet.

Skjermdump fra ung,no (Skjermdump)

– Bør få svar

– Personer som henvender seg til Rusinfo bør få svar på det de lurer på, og nøktern kunnskapsbasert informasjon. Dette gjelder også til unge rusmiddelbrukere, sier Thomas Clausen til Dagsavisen.

Han er professor ved Universitetet i Oslo, og leder for Senter for rus- og avhengighetsforskning.

Han viser til at informasjonen på nettsiden til rusinfo.no, og Oslo universitetssykehus egne sider om rusmidler er tilgjengelig og søkbar for alle.

– Det er bra. Den typen informasjon er nyttig og relevant å gi til potensielle brukere eller brukere av rusmiddel. Det er nyttig i mine øyne at det finnes kvalitetssikret informasjon om virkning av rusmiddelbruk, inklusive ulike inntaksmåter, sier han.

Clausen peker på at sidene er utviklet av et bredt sammensatt fagmiljø i Norge, og at de forsøker å holde det nokså oppdatert.

Professor Thomas Clausen er leder for Senter for rus- og avhengighetsforskning. ( UiO/Kristin Ellefsen)

Kan fremme tryggere rusbruk

Seksjonsleder Sturla Johansen i rusinfo sier til Dagbladet at han mener det er et betimelig spørsmål om det offentlige skal anbefale et stoff framfor et annet, slik som 18-åringen ønsker.

– Men jeg opplever ikke at det er det vi har gjort. Jeg føler vi har prøvd så godt vi kunne under de premissene som var bestemt, og gitt et svar som er basert på fakta, sier han til avisen.

Rusinfo ligger under Velferdsetaten i Oslo. Johansen legger til at han tenker at det beste for jenta, og alle andre ungdommer, er å ikke ta disse stoffene.

– Men iblant så er det noen som absolutt vil, og da tenker jeg at informasjon ikke er skadelig i seg selv, sier Johansen til avisen.

Rusforsker Thomas Clausen mener svaret som ble gitt fra rusinfo var godt, nøkternt og med relevant info.

– Det var i mine øyne godt tilpasset innsenders spørsmål og egnet til å fremme tryggere rusmiddelbruk hos en bruker som alt hadde ruserfaring og bestemt seg for videre bruk, sier han.

Han viser til at Rusinfo både beskrev de «gode effektene», og den farefulle risikoen ved bruk.

– I tillegg gis det informasjon om hvordan være forsiktig og ta forholdsregler når man velger å bruke rusmiddel. Slik jeg leser det bruker de svaret til å faktisk svare ut det innsender lurer på, uten å moralisere, sier han.

– Ville ikke bidratt til mindre bruk

– Hva går skillet mellom informasjon og «reklame» eller anbefaling i dette tilfellet?

– Reklame er jo noe kommersielle aktører bruker for å øke salg av sine produkt. Det er ofte ensidig positive beskrivelser, gjerne med overdrivelser (tatt objektive forhold i betraktning). Jeg synes ikke svarene som ble gitt reflekterer noen av den typen strategier, det er heller ikke forherligende med hensyn til rusmiddelbruk, sier Clausen.

Han viser til at innsenderen av spørsmålet både er ung og myndig.

– Prinsippet i tilnærmingen er jo skadereduksjon – det vil si at man erkjenner at rusmiddel brukes, men man gir råd og veiledning om hvordan rusmiddel kan benyttes tryggest mulig, sier han.

– Det å ikke ha tilgjengelig informasjon, eller at man bare skulle svart «du bør ikke bruke rusmiddel» ville i en slik situasjon ikke bidratt til noe bra. Verken mindre bruk, eller tryggere bruk, sier han.

---

Dette svarte Ung.no:

Jente, 18 år

SPØRSMÅL:

Hei! Jeg har røykt mye hasj og marihuana, og nå vil jeg prøve noe annet. Det er ikke vits å skrive at jeg ikke bør gjøre det fordi jeg kommer til å gjøre det uansett. Men jeg lurer på hva som er «best» å prøve av kokain, MDMA og ketamin? Noen venner mener kokain mens andre mener ketamin eller MDMA. Hva mener dere?

SVAR:

Besvart: 04.04.2023, 15.52

Hei!

Det kommer nok litt an på hva du mener med “det beste”. Dette blir jo gjerne et spørsmål om smak og behag. Men rent objektivt kan vi jo si at rusmidlene du nevner har hver sine fordeler, men også hver sine mulige risikoer. Vi kan si litt mer om hver av dem, så kan du selv vurdere hvilken du tenker er “det beste”.

Men først vil vi si at dersom du uansett har bestemt deg for å prøve noe av dette, er det viktig å gå forsiktig fram. Gjør deg godt kjent med forholdsregler ved det aktuelle stoffet. Særlig viktig er størrelsen på dosen, at du er sikker på at stoffet er rent/trygt, at du unngår samtidig bruk av andre rusmidler, og at du befinner deg i trygge omgivelser sammen med noen som kan ta vare på deg om det skulle oppstå problemer. Sørg også for at du ikke gjør det for ofte, da noen av disse kan være vanedannende ved regelmessig bruk.

MDMA: En fordel er at rusen vanligvis gir en sterk (midlertidig) lykkefølelse, som de fleste beskriver som positiv. MDMA anses også som å være lite vanedannende. Ulemper er f.eks. at mange opplever å føle seg nedstemt/deprimert i ettertid, eller at opplevelsen er i overkant intens for psyken. MDMA kan også være belastende for kroppen – dosering er altså veldig viktig.

Kokain: En fordel er at rusen gjerne oppleves som relativt behagelig, og kjennetegnes bl.a. ved økt energi og økt selvtillit. Men – kokain er kjent for å være sterkt psykisk vanedannende. Kokain kan også gi en del bivirkninger, som f.eks. økt aggresjon og paranoia. Jo større mengder som brukes, desto større sannsynlighet for å oppleve bivirkninger.

Ketamin: Rusen beskrives gjerne som noe bisarr, en ut-av-kroppen-opplevelse som noen liker godt, men som andre ikke helt trives med. En fordel er i hvert fall at ketamin anses som å være mindre overdosefarlig enn de to andre du nevner. Men – ketamin er et stoff som kan gjøre deg mer eller mindre handlingslammet der og da, noe som igjen kan være risikabelt om du er på feil sted til feil tid. Ketamin anses også som å ha et visst vanedannende potensial.

Du kan finne informasjon om rusmidlene på våre hjemmesider.

Hilsen RUSinfo 915 08588

www.rusinfo.no

---