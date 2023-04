Overvåking av avløpsvann kan gi tidlig varsel om nye smittebølger

– Vi fant holdepunkt for at ved å overvåke avløp kan vi få varsel en til to uker tidligere om en ny bølge av epidemien, sammenlignet med de tradisjonelle overvåkingssystemene, sier prosjektleder i FHI, Elisabeth Henie Madslien.

Madslien peker på at denne tilnærmingen er symptom- og testuavhengig, og man er ikke avhengig av å masseteste befolkningen.

FHI mener det må vurderes å opprettholde infrastrukturen i systemet, slik at det kan bli tatt i bruk som et mulig beredskapsverktøy i håndteringen av nye helsetrusler.