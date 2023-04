Olivia vil signere Fellesforbundets tariffavtale

På restauranten Olivia i Hegdehaugsveien har ansatte som er medlemmer i Fellesforbundet streiket i omtrent åtte uker for tariffavtale. Nå sier ledelsen i Olivia at streiken trolig er over. I en pressemelding skriver ledelsen at de har bestemt seg for å signere Fellesforbundets tariffavtale.

Avtalen mellom restauranten og Fellesforbundet gjelder kun restauranten i Hegdehaugsveien.

«Fellesforbundet vinner kampen på restauranten i Hegdehaugsveien, men medarbeiderne der står igjen som tapere, fordi Fellesforbundets avtale er dårligere enn vår lokale tariffavtale. Fellesforbundet er eksperter på fagforeningskamp og renkespill. Vi i Olivia er eksperter på å drive restaurant», skriver ledelsen i Olivia i en pressemelding.

[ Hevder Olivia-striden nærmer seg løsning ]

Stengte på ubestemt tid

Tirsdag 4. april valgte ledelsen ved Olivia å stenge restauranten i Hegdehaugsveien på ubestemt tid, etter at Fellesforbundet varslet sympatistreik.

Sympatistreik innebærer at fagorganiserte som ikke selv er omfattet av en konflikt går ut i streik for å øke presset mot arbeidsgiverne i konflikten. Det var varslet at matleverandøren Asko, Tine og Hansa Borg ville gå ut i streik.

I pressemeldingen skriver Olivia-ledelsen også at de er blitt enige med det de kaller Husforeningen på Olivia om en ny og bedre lokal tariffavtale. Olivia-ledelsen mener avtalen deres er blant bransjens beste.

[ Nesten ingen restauranter i Oslo har tariff: – Åpenbart en utfordring ]

---

Hva er tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom en bedrift og et fagforbund, som blant annet fastsetter regler for lønn, tillegg, pensjon, arbeidstider og vaktlister.

Når det er tariffavtale i bedriften, har medlemmene av forbundet også rett til å forhandle sammen om å få betingelser som er bedre enn det som står i tariffavtalen.

Med tariffavtale er de ansatte også garantert å få det tillegget man forhandler fram på nasjonalt nivå hvert år.

Kilde: Fellesforbundet

---

Husforeningen er en ansattforening opprettet av Olivia.

«Alle medarbeiderne i Olivia får denne avtalen, bortsett fra de som jobber i Hegdehaugsveien. De får Fellesforbundets avtale, som er dårligere.» skriver Olivia i pressemeldingen.

Daglig leder i Olivia Norge, skriver i pressemeldingen at de har valgt å gå inn for å signere Fellesforbundets tariffavtale, fordi streiken har ført til en for stor belastning på de ansatte i Hegdehaugsveien.

– Dette har pågått lenge, og selv om Fellesforbundet har hatt lav støtte, så har de splittet medarbeidergrupper ved restauranten. De har svertet oss gjennom betalte annonsekampanjer i mediene og de har fortalt usannheter om oss og brukt krigsretorikk, skriver Remmen.

[ Ingen grunn til å hamstre øl ]