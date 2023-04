Mann siktet for medvirkning til Oslo-terror løslates fra varetekt

Mannen i 40-årene er siktet for medvirkning til terrorhandling etter at Zaniar Matapour natt til 25. juni i fjor skjøt mot personer på utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum. To menn ble drept og flere personer ble skadd.

Den siktede mannen har vært fengslet siden i høst, men er nå løslatt fra varetekt, skriver VG. Han er nå overført til soning av en annen, tidligere dom.

– Det er ikke noe dramatikk i det utover at han har en dom på 3,5 år som han er overført til soning av, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til avisen.

Han sier siktelsen fortsatt er gjeldende.

Den siktedes forsvarer, advokat Victoria Holmen, har tidligere opplyst til NTB at hennes klient nekter straffskyld etter siktelsen. Bortsett fra Matapour og mannen i 40-årene er også Arfan Bhatti siktet i saken.