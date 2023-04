Lånekassen setter opp studielånsrentene

Flytende rente på studielånet er i dag 3,338 prosent, men vil øke til 3,532 prosent fra 1. mai.

I tillegg settes fastrenta for tre års bindingstid opp fra 4,054 prosent til 4,227 prosent, fastrenta for fem års bindingstid settes opp fra 3,928 prosent til 4,131 prosent og fastrenta for ti års bindingstid settes opp fra 3,928 prosent til 4,112 prosent.

Kun tre prosent av kundene til Lånekassen har fastrente.

Magnus Lingscheid-Andersen, produkteier for lån i Lånekassen, sier at flytende rente historisk sett har vært lønnsomt, men at noen likevel har tjent på å binde renta. Det gjelder blant annet dem som valgte fastrente fra 1. juli 2020.

– 2.400 kunder valgte å binde renten i tre år til 1,628 prosent. Den gjennomsnittlige flytende renten i perioden var 1,831 prosent, sier Lingscheid-Andersen.