Ingen grunn til å hamstre øl

LO vil ta ut nesten 23.000 medlemmer i første runde dersom det blir storstreik fra mandag.

Administrerende direktør Christian Aass i Aass Bryggeri i Drammen har jobbet i Aass siden 2006, og har ennå tilgode å oppleve en streik.

Håper på enighet

– Vi har aldri vært i streik. Og jeg håper det ikke blir streik, og at partene kommer til enighet, sier han til Dagsavisen.

– Skulle det bli streik så vil vi bli hardt rammet i alle ledd, og mange vil bli tatt ut. Kan vi ikke produsere, så er det heller ingenting å selge, sier han.

Men det er ingen grunn til å løpe til nærmeste butikk å hamstre øl og andre drikkevarer.

– Vi har bra med varer på lager, men skulle det bli en langvarig streik, vil vi gå tomme. Vi vil også få problemer med å få ut varer, sier han.

Administrerende direktør i Aass Bryggeri, Christian Aass. (Dagsavisen)

– Hva gjør dere i bryggeriledelsen for å forberede dere på en streik?

– Det er ikke så mye vi kan gjøre. Vi har jevnlige møter med klubbene, og skal ha nye møter fredag, sier han.

Bryggerier

LO-leder Peggy Hessen Følsvik orienterte riksmekler Mats Ruland og motparten NHO om LOs streikeuttak tirsdag ettermiddag.

Hvis partene i årets lønnsoppgjør ikke blir enige innen midnatt natt til søndag, kan 22.947 LO-medlemmer bli tatt ut i streik – i første omgang. Totalt kan rundt 185.000 LO-organiserte bli tatt ut hvis en storstreik i frontfaget blir langvarig.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er godt forberedt på streik, sier Følsvik.

I første omgang vil 22.947 blir tatt ut i streik. En eventuell streik vil ramme virksomheter over hele landet, ifølge en oversikt fra LO.

Flere av uttakene skjer hos bryggerier som Ringnes, Hansa og Mack. Dermed kan stengte ølkraner bli en følge av streiken. Hos Coca-Cola tas drøyt 120 ut i streik.

Også matindustrien, herunder Orkla, og de store industrilokomotivene i leverandørindustrien, der Fellesforbundet har mange medlemmer, kan rammes hardt. Dette gjelder bedrifter som Aker Solutions, Aibel, Kaefer og STA for å nevne noen.

I tillegg vil ferjetransporten landet rundt rammes generelt.

Varsler storstreik

Meklingen starter fredag. Partene møtes til tvungen mekling fredag formiddag. Hvis de ikke blir enige innen fristen går ut ved midnatt natt til søndag, kan det samme dag bli streik.

Konflikten vil iverksettes fra arbeidstidens begynnelse, senest klokka 6 søndag 16. april. LO legger opp til å ta ut ansatte i et bredt Spekter av bransjer over store deler av landet hvis det blir konflikt.

YS varslet tidligere tirsdag at nesten 1.500 medlemmer kommer til å bli omfattet av organisasjonens første uttak.

Krever mer å rutte med

Både YS og LO krever å sikre arbeidstakernes andel av verdiskapingen og økt kjøpekraft.

Etter flere år med reallønnsnedgang, må det tas grep for at arbeidstakerne ikke skal sakke enda lenger etter prisutviklingen, krever de.

– Norske arbeidstakere har tatt ansvar gjennom flere utfordrende år for norsk arbeidsliv, med pandemi og høy prisvekst. Nå ser vi at mange bedrifter går veldig godt og overskuddene er høye. Vårt mål er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstakere får sin del av verdiskapningen, sier Følsvik.

