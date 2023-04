Dagbladets Børsen: Olivia-striden nærmer seg løsning

Streiken som har pågått ved restauranten Olivia i Hegdehaugsveien i snart to måneder, kan dermed gå mot slutten. Konflikten dreier seg om at Fellesforbundet og ansatte ved restauranten har krevd å få tariffavtale. Ledelsen har hevdet at de fleste ansatte ikke ønsker en slik avtale.

I dag møtes partene hos Riksmekleren.

Daglig leder Fredrik Remmen sier de trolig vil godta kravet om tariffavtale.

– Vi ser nå at belastningen på medarbeiderne våre på restauranten i Hegdehaugsveien blir for stor. Dette har pågått lenge, sier Remmen til avisen.

