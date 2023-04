PST: Trusselbildet er ikke endret etter hendelsen i Steinkjer

– Vi ser ikke noe endret trusselbilde mot rikets sikkerhet, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til NTB mandag morgen.

Likevel er den midlertidige bevæpningen blitt opprettholdt.

– Det har vært en vurdering i dag tidlig hvor det ble besluttet å videreføre bevæpningen. Det er tidlig i etterforskningen og fortsatt spørsmål som skal avklares. Det vil blir gjort en ny vurdering i morgen, sier stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet til NRK.

Det var natt til søndag at en mann i 30-årene kjørte opp på fortauet i Steinkjer i høy hastighet. En mann døde og to andre personer ble lettere skadd i hendelsen. Den siktede mannen framstilles for varetektsfengsling mandag klokken 14.

