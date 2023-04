Travel påskehelg for Røde Kors – flere oppdrag enn vanlig

Andre typer oppdrag kan være henteoppdrag hvor folk skader seg i skiløypene eller blir syke på hytter.

– Med stor utfart blir det også mange oppdrag for de frivillige mannskapene som er på vakt rundt omkring i landet, sier Tommy Eriksen i landsrådsrådet for Røde Kors Hjelpekorps.

Hittil i påsken har Røde Kors blitt kalt ut på 258 oppdrag. Det er over 40 prosent flere enn normalt på denne tiden av påsken.

– Det at folk har god mobildekning slik at de selv kan ringe inn for å be om hjelp gjør at vi får løst oppdrag raskere og mer effektivt, sier Eriksen.

De siste dagene er det også registrert mange skader. Langfredag ble det registrert hele 74 skader, mens det ble registrert 67 skader påskeaften. Til sammen utgjør det 454 skader hittil i påsken.

Røde Kors oppfordrer folk til å tenke på sikkerheten helt de kommer hjem fra påskeferien.

– Ta med ekstra nistepakke, nok vann og regn med at hjemturen kan ta tid.

