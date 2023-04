Steinkjer-påkjørselen: Siktede fremstilles for varetektsfengsling mandag

Det bekrefter Trøndelag tingrett til Nettavisen.

En ung mann i 20-årene døde etter at en mann kjørte på et fortau midt i Steinkjer. Ytterlige to personer ble skadd i hendelsen.

Politiet har tidligere sagt at hendelsen natt til søndag fremsto som en villet handling. Mannens forsvarer er ikke enig i dette.

Siktedes forsvarer Anne Marstrander-Berg har vært til stede i et kort avhør med siktede.

– Han ble overrasket, lei seg og fortvilet over situasjonen.

– Jeg tenker at dette var en tragisk hendelse. Jeg tror ikke dette var villet, sier Marstrander-Berg til NRK.

Mannen varetektsfengsles mandag 10. april klokken 14.00.

