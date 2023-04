Røde Kors ber folk være obs på utrygg is

– Mye av isen er fremdeles trygg, men vi ber alle om å være svært forsiktige med ferdsel på is i lavlandet på Øst-, Sør- og Vestlandet. Her kan det være utrygge forhold. Uten god kunnskap om lokale forhold og vurdering av is bør man unngå å bevege seg på isen, sier Sølve Kiviranta, medlem av ressursgruppe vann i Røde Kors Hjelpekorps, i en pressemelding.

Torsdag døde en kvinne etter å ha falt gjennom isen i Sarpsborg, en annen kvinne ble sendt til sykehus etter å ha gått gjennom isen på Grimstadvatnet i Hareid i Møre og Romsdal.

Det siste døgnet har Hjelpekorpset deltatt i 17 oppdrag og behandlet 53 skader. Så langt i påsken har Røde Kors vært med på 171 oppdrag og behandlet 271 skader.