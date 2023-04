Kjendishvalen Hvaldimir observert på Sunnmøre

Det var Eldar Skar og sønnen Daniel Brevik Skar som oppdaget hvalen da de skulle dra opp et fiskegarn.

Til Sunnmørsposten sier Skar at Hvaldimir beveget seg rundt i vannet i rundt en time, og blant annet bidro med å plukke opp plast.

Hvaldimir dukket første gang opp utenfor Rolfsøya i Finnmark i slutten av april i 2019. Siden den gangen har hvithvalen blitt observert flere ganger langs norskekysten.

Mange mente først at hvalen kunne være en «spionhval» fra den russiske marinen. Ifølge Fiskeribladet kan hvalen ha rømt fra et russisk terapianlegg nær den norske grensen, hvor den kan ha vært brukt til terapi for vanskeligstilte barn.

