Forsvaret forbereder seg på svensk invasjon i Kongsvinger

Dagen er nemlig tradisjon for at svenske bilentusiaster tar turen over grensa til Norge for å skape liv i byen.

– Det vil bli midlertidig skiltet i hele Øvrebyen på påskeaften. Dette vil sørge for framkommelighet for nødetater, og være med på å forhindre kødannelser og være et brannsikkerhetstiltak, sier ordenssjef Arne Norevik ved Kongsvinger politistasjon til Glåmdalen.

Hærverk og tyveri

Under svenskenes besøk på Kongsvinger i fjor ble det utført hærverk og tyveri på festningen da flagget ble stjålet, skriver avisen.

Festningskommandant Arnstein Hestnes bekrefter til NTB at de vil låse av festningen og ha vakthold, noe de har gjort de siste 20 årene.

– Da vi ikke har vaktmannskaper til daglig på festningen, er det militærpolitiet som støtter med vakthold på påskeaften. Dette for å hindre innbrudd og hærverk som det har vært noe av tidligere, sier Hestnes.

