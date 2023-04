– Det velter grå røyk ut fra boligen. Vi jobber nå med å kartlegge boligene og har sendt i røykdykkere, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

Sveen sier videre at brannen har oppstått i et tettbebygd område, men at de ennå ikke har fått avklart spredningsfaren.

Politiet har fått opplyst fra naboer at beboerne i boligen er bortreist, men dette er ennå ikke blitt bekreftet.