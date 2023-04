Savnet kvinne funnet død i Valdres

Kvinnen ble meldt savnet i mars, skriver politiet i Innlandet i en pressemelding.

De pårørende er varslet.

Den avdøde kvinnen er identifisert og det er besluttet at hun skal obduseres.

Søndag 26. mars mottok Innlandet politidistrikt en bekymringsmelding fordi familie og venner ikke oppnådde kontakt med kvinnen. Politiet har fått opplyst at hun hadde tatt tog 21. mars fra Larvik til Gol, og at hun skulle til en hytte i området ved Valdres sølvsmie og et hyttefelt.

Ingen har hatt kontakt med kvinnen siden 22. mars er siste gang noen hadde kontakt med henne i sosiale medier.

Politiet ønsker ikke å fastslå dødsårsaken før obduksjonen er gjennomført.

