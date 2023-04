Politiet i Strömstad: – En borgerrett å bli full i Sverige

– Enn så lenge er det tomt på glattcellen. Dette er en tradisjon som vi har vært vant med i 50 år. Den skjer én gang i året, så dette er noe vi må tåle.

Det sier Johan Hilding i Strömstad-politiet til NTB ved 14-tiden skjærtorsdag.

Som så mange ganger tidligere har mange tusen nordmenn tatt turen over Svinesund for å feire påske i grensebyen.

– Det er en borgerrett å bli full i Sverige, så lenge man ikke blir for beruset, sier Hilding.

Ønsket velkommen

Strömstad-ordfører Kent Hansson (S) ønsker også alle nordmennene velkommen. Han sitter i bilen på vei inn til sentrum når NTB tar kontakt, og kan rapportere om masse mennesker og lange køer.

– Dette er en tradisjon vi har levd med i mange år. Under pandemien merket vi virkelig at det ikke var noen her, så det er fint å ha dem tilbake så lenge de oppfører seg og opptrer høflig.

Hansson tør ikke å si nøyaktig hvor mange han tror befinner seg i Strömstad skjærtorsdag, men sier at det er mange nordmenn i byen stort sett gjennom hele påsken.

– I dag kulminerer det. Det må nok være titusenvis, sier ordføreren.

Norsk politi har økt bemanningen

Også norsk politi har forberedt seg på den tradisjonelle festen.

– Dette er jo kjent for å være en festlig dag, og vi er forberedt. Vi har bemannet opp ekstra, blant annet med en egen innsatsleder dedikert til dette oppdraget sa operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt til NTB torsdag morgen.

Politiet vil være til stede der de festivrige trafikantene normalt ferdes, og oppfordrer alle som skal ta turen til Strömstad om å ha det gøy med måte.

– Vi ber dem om å følge trafikkloven både i Norge og i Sverige, samt tenke på andre bilister, sa Krag.

