Dovrebanen stengt på grunn av ras

Saken er oppdatert.

Stengningen berører togene mellom Drammen og Lillehammer og mellom Oslo og Trondheim.

– Det har gått et leirras mellom Brumunddal og Moelv, og i tillegg er det mye vannansamling på stedet, noe som gjør det utrygt å kjøre tog, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til NTB.

Strekningen vil være stengt inntil videre. En geolog skal undersøke rasstedet og grunnen.

– Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta, men det dreier seg minimum om noen timer, sa Børseth onsdag kveld.

Bane Nor har varslet en oppdatering om situasjonen klokka 7.30 på morgenen skjærtorsdag.

SJ Norge, som kjører togene mellom Oslo og Trondheim, opplyste onsdag at togene er innstilt mellom Brumunddal og Lillehammer og at de hadde bestilt taxier for å transportere passasjerene forbi den stengte strekningen.

Vy – som drifter regionstogene mellom Drammen og Lillehammer – skriver på sine nettsider at passasjerene må regne med forsinkelser og innstillinger. Selskapet har ordnet med busstransport.

