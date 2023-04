Rekordmange på gratis påskeferie med Røde Kors

– Vi ser en stor bekymring for fremtiden hos våre deltakere. Mange uttrykker stor uro for hvordan de skal greie seg økonomisk. Vi ser rett og slett en krise blant utsatte familier vi møter, sier leder Pernille Lemming i landsråd omsorg i Røde Kors.

I en artikkel hos Dagen forteller også Blå Kors om stor pågang til deres tilbud om gratis sommerferie. 2.000 får sommerferie av organisasjonen, men enda flere får avslag.

Bekymret for mat og medisiner

Røde Kors arrangerer gratis påskeferieopphold for familier som har slitt med økonomien over lang tid. I år er det om lag 800 barn og voksne som har fått tilbud om gratis påskeferie sammen med Røde Kors-frivillige.

Når mange av dem forteller at de er bekymret for framtiden, henger det særlig sammen med prishopp på nødvendige varer.

– Det mange av våre deltakere forteller oss, er at de er engstelige for om de har råd til helt nødvendige ting som mat, medisiner og utstyr til barna. For mange er det vanskelig å se lyset i enden av tunnelen i dyrtiden vi er inne i nå, sier Lemming.

Røde Kors har mange aktiviteter som er direkte og indirekte rettet mot familier med lite penger. Den største aktiviteten for denne gruppen er «Ferie for alle», hvor over 5.000 barn og foresatte som ellers ikke ville hatt råd til å dra på ferie sammen, får gode ferieopplevelser og ferieminner.

Dobling for Blå Kors

Daglig leder Arvid Solheim hos Blå Kors i Kristiansand forteller til Dagen at organisasjonene har mottatt mellom 3.000 og 4.000 søknader om ferie i år.

– De som får avslag, kommer seg ikke på ferie. Det vet vi. Ventelistene er enorme, sier han.

I disse dager får de heldige beskjed om at de har blitt plukket ut til å reise på sommerferie.

– Virkeligheten er at vi har barn på 13 år som aldri har vært på ferie, sier Solheim.

I likhet med Lemming mener Solheim at den økte etterspørselen henger sammen med økte kostnader.

