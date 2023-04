Politiet om tidenes kokainbeslag: – Mye konkret informasjon

– Etterforskningen fortsetter med uforminsket styrke. Vi har gjennomført en del vitneavhør, og det er mye konkret informasjon i saken som vi samarbeider med internasjonalt politi om.

Torsdag i forrige uke holdt politiet en pressekonferanse der de fortalte om tidenes beslag av kokain i Norge. Etter tips fra Tyskland ble det funnet over 800 kilo kokain i banankasser på et Bama-lager i Oslo.

Ikke destruert

Seksjonsleder for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, Arvid Utby, sier til NTB onsdag at de fortsatt ikke har gjort noen pågripelser i saken. De har heller ikke noen spor som leder mot noen spesielle personer.

– Det gjenstår også en del teknisk etterforskning. Vi har blant annet ikke fått svar på de tekniske undersøkelsene som kan si noe om kvaliteten på kokainet.

Stoffet er ennå ikke destruert og blir oppbevart på et sted som Utby ikke vil gå ut med av sikkerhetsmessige hensyn.

To hovedhypoteser

Utby sier at de fortsetter arbeidet med å avklare sine to hovedhypoteser i saken. Den ene teorien er at partiet er delvis eller helt feilsendt.

– Samtidig er vi også åpne for at det skulle til Norge, men samarbeidet med andre land er godt. Vi gjør det som skal til for å bidra til å finne ut hvor stoffet skulle.

– Hva slags konkret informasjon er det dere kan etterforske?

– Transport av legale produkter er elektronisk merket. En av hovedoppgavene våre er å avdekke modusen for de som transporterer de lovlige varene.

