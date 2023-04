Meteorolog om påskeværet: – Alle får sjansen til å nyte noen fine dager

– Alle får sjansen til å nyte noen fine dager, selv om det blir veldig skiftende, sier vakthavende meteorolog Unni Nilssen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Sørlandet og Østlandet, hvor våren er i gang med flere varme dager i det siste, kan vente seg snøvær skjærtorsdag. Og det vil antakelig bli ganske mye snø enkelte steder.

– Telemark og indre Østfold kan vente mest snø, med opp mot ti centimeter. Men det blir et dryss over alt, forteller Nilsen, som poengterer at det er forbigående.

Varmere i helgen

Allerede dagen etter, langfredag, blir det trolig sol og på det meste opp mot 10 grader igjen – før det kan bli enda varmere i helga.

– Det kan kanskje komme opp mot 12–14 grader på dagen etter hvert i helga, konstaterer Nilssen.

Vestlandet og Trøndelag kan også vente gode temperaturer, omtrent som på Østlandet.

Det ligger trolig an til noe regn, men den kommer trolig ikke før på mandag, 2. påskedag.

Vekslende i nord

Nord-Norge får også noe vekslende vær.

– Det blir litt tredelt. Først blir det fint et par dager. Så får de en periode med nedbør et par dager, før det blir fint igjen etterpå, sier Nilssen.

– Hvis vi ser på Bodø for eksempel, har de noen plussgrader i vente. De første par dagene er det ventet opp mot 10 grader på dagtid. Videre fram ser det ut som de får nedbør. I Bodø, som jo er en kystby, vil det komme som sludd. Lenger inn i landet er det snakk om snø, sier hun.

I Tromsø blir det kaldere, men også de kan vente seg noen plussgrader, trolig rundt 5–7 grader på skjærtorsdag.

[ Salget av «dumme telefoner» øker i USA ]